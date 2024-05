A Latina si corre la 14° “Maratonina Azzurra”

LATINA – Fervono i preparativi a Latina per l’attesissima 14esima edizione della “Maratonina Azzurra”, organizzata in collaborazione con l’Uisp dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave. L’evento, inserito nel calendario del Grande Slam “Natalino Nocera”, è in programma domenica 26 maggio con start alle 9 dal Distaccamento Straordinario dell’Aeronautica Militare, a Foce Verde. L’arrivo è previsto invece nel cuore del capoluogo, in piazza del Popolo, ed è da lì che partiranno delle navette messe a disposizione dei podisti dall’Aeronautica Militare: il servizio di trasporto verso il punto della partenza inizierà alle 7:15, l’ultima corsa sarà alle 8:15 e nella stessa piazza sarà allestito un deposito bagagli.

Il percorso si articolerà sulla distanza di 11,5 km: dopo circa 4 chilometri di lungomare si attraverserà il lungo rettilineo di via del Lido per arrivare in centro e accedere a piazza del Popolo passando per via Cattaneo.

Per le iscrizioni, è stato fissato il termine delle 19 di venerdì 24 maggio. Basterà scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it o inviare un messaggio Whatsapp al 3281193101. La quota di partecipazione comprenderà i ristori al quarto, all’ottavo chilometro e a fine gara, ma soprattutto una medaglia commemorativa e un pacco gara con t-shirt tecnica riservata ai primi 400 iscritti.

A conferma della grande sensibilità per il sociale sempre mostrata dall’organizzazione, il ricavato sarà devoluto all’ONFA, Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori. Riguardo alle premiazioni, sono previsti riconoscimenti per le prime cinque società con buoni dal valore crescente, partendo da un minimo di 10 arrivati ad un massimo di 30. Per i singoli, saranno consegnati dei capi d’abbigliamento tecnici ai primi tre e alle prime tre della classifica generale, ai primi tre e alle prime tre della gara riservata agli atleti dell’Aeronautica Militare e ai primi tre e alle prime tre di tutte le categorie.

Lo scorso anno, l’edizione speciale per il Centenario dell’Aeronautica si corse su una maggiore distanza, 13,5 chilometri, e ad imporsi con un tempo di 43’54’’ fu Matteo Bianconi dell’Asd Nissolino, davanti a Francesco Guidi e Gabriele Carraroli. Tra le donne vinse Roberta Andreoli con un tempo di 55’08’’, seguita da Francesca Macinenti e da Agnieszka Wojtal. Nella classifica degli atleti della Forza Armata trionfò invece Luigi Sulaj (53’05’’).