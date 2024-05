38° Ciclonatura, 25 km tra duna, foresta e lago

SABAUDIA – A Sabaudia domenica 26 maggio si corre la 38° Ciclonatura, storica manifestazione che si tramanda dal 1982, organizzata dall’AVIS Comunale di Sabaudia e dall’Associazione Pro Loco Sabaudia. La passeggiata sportiva amatoriale in bicicletta promossa in collaborazione con la Città di Sabaudia, il Parco nazionale del Circeo, l’Associazione Croce Azzurra Sabaudia e con il patrocinio della Regione Lazio e il supporto del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, torna ad attraversare alcuni degli scenari più rappresentativi della nostra provincia coinvolgendo ogni anno oltre 1500 persone.

Un percorso di circa 25 chilometri – costantemente presidiato per assicurare assistenza medica e meccanica – per scoprire o riscoprire paesaggi unici attraverso tre degli ambienti naturali che caratterizzano l’area protetta del Parco nazionale del Circeo. Dal centro cittadino – partenza alle 9.30 – passando per il lungomare, tra fascia dunale e zone umide, ci si immergerà nella foresta dove saranno ospitate anche le due tappe ristoro: la prima nell’area faunistica e attrezzata di Cerasella e quella finale presso il Centro visitatori del Parco. La conclusione della manifestazione coinciderà con il sorteggio dei premi offerti dalle tante attività produttive del territorio che aderiscono in modo sempre crescente all’iniziativa.

La quota di iscrizione di 7,5 euro comprende la sacca della Ciclonatura, i due ristori, l’opuscolo della manifestazione, le bevande, l’assistenza medica e meccanica e la partecipazione al sorteggio dei premi. Tutti gli utili saranno devoluti in favore della missione Comunità del Kenya rappresentata da Suor Zita Mazzucco, missionaria comboniana originaria di Sabaudia.

«Tutto il Direttivo dell’AVIS Sabaudia – come nei saluti del presidente della sezione comunale Armando Bianchet – è lieta di invitarvi a partecipare alla 38° Ciclonatura, un’occasione per trascorrere una giornata a contatto con la natura del nostro territorio. Ricordando la gratuità di un gesto tanto importante quanto essenziale coma la donazione del sangue, vi auguriamo una buona e sana biciclettata».

«Con grande entusiasmo torniamo in sella anche quest’anno – come nelle parole del presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia Gennaro Di Leva – per un evento simbolo come la Ciclonatura che siamo orgogliosi di organizzare insieme all’Avis Sabaudia. Una manifestazione che richiede grandi sforzi organizzativi, ma le cui solide basi poggiano su dei valori che ispirano ogni progetto promosso dalla nostra Associazione: la collaborazione, dei tanti volontari e delle attività produttive che ci sostengono, la tutela e la valorizzazione dell’unicità dell’ambiente naturale che ci circonda e la bellezza di poter far del bene non solo a chi ci è più prossimo e che speriamo possa arrivare fino in Kenya».

«La Ciclonatura è un appuntamento annuale di rilievo per Sabaudia – commenta il sindaco Alberto Mosca – Quest’anno, poi, l’evento assume significato ancor più rilevante, poiché si svolgerà in contemporanea con il Meeting dei Parchi Nazionali, appuntamento fortemente voluto dalla nuova governance dell’Ente Parco del Circeo, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, la Regione Lazio e la Comunità del Parco. Una giornata all’insegna della tutela ambientale e del rispetto della natura, quindi, che vedrà ancora una volta Sabaudia protagonista del processo di transizione ecologica, grazie alla partecipazione di migliaia di appassionati provenienti da tutte le Regioni d’Italia e anche dall’Estero».

«È una bella occasione poter ospitare un evento storico come la Ciclonatura all’interno della giornata europea dei parchi, esmpio prezioso di come natura e benessere possano conciliarsi per dare qualità al nostro vivere quotidiano. Per questo ringrazio – chiosa Emanuela Zappone, commissario straordinario dell’Ente Parco – soprattutto la Pro Loco e l’Avis, ed è con piacere che rivolgo il benvenuto e un saluto ai partecipanti, con l’invito a godere pienamente delle bellezze del nostro paesaggio e delle rarità offerte dal Parco nazionale del Circeo».