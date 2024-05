Stefanelli candidato per Stati Uniti D’Europa: “L’Europa non è un traguardo, ma la strada da percorrere per cambiare il futuro”

LATINA -“L’Europa non è un traguardo, ma la strada da percorrere per cambiare il nostro futuro”. E’ lo slogan di Gerardo Stefanelli candidato alle prossime elezioni europee (8-9 giugno) per Stati Uniti D’Europa-Italia Viva, ospite oggi su Radio Immagine per illustrare i temi della sua campagna elettorale e la sua idea di Unione Europea.

Classe 1975, 49 anni compiuti a gennaio, vive da sempre a Scauri di cui non si stanca di diffondere le bellezze naturali spesso con foto pubblicate sui social. Laureato in Giurisprudenza, doppio master, impegnato in politica sin da giovanissimo per il secondo mandato è l’attuale sindaco di Minturno è anche presidente della Provincia di Latina dal 18 dicembre 2021. E’ candidato alle prossime elezioni europee con Stati Uniti D’Europa lista nata da un accordo tra +Europa e Italia Viva. E’ padre di quattro figli, una numerosa famiglia che ha accolto anche un cane, un Golden Retriver amatissimo.

“Io cammino per una nuova politica, che veda nell’Europa un’occasione di crescita economica e, soprattutto, il luogo in cui affermare la nostra cultura di innovazione e rispetto”, dice illustrando con la sua idea, anche punti di forza e limiti dell’attuale Ue. “Serve una politica nuova – sottolinea Stefanelli – c’è bisogno di uno scatto in avanti, un vero riformismo e il nostro gruppo, quello dei liberaldemocratici credo sia quello che può assicurare una scossa verso una maggiore integrazione europea e verso una maggiore forza del continente europeo e degli Stati che ne fanno parte”.

Entrando nei temi “meno armi e più iniziativa politica” per provare ad arginare la guerra in Ucraina, pragmatismo nell’affrontare i problemi dell’ambiente, un’economia solidale tra gli stati membri, alcuni tra gli obiettivi per cui lavorare.

Lo potete riascoltare qui