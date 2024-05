Parigi bacia Zeppieri: il tennista di Latina nel tabellone principale al Roland Garros

LATINA – Giulio Zeppieri entra di nuovo nel tabellone principale al Roland Garros. Per il terzo anno consecutivo il tennista di Latina supera le qualificazioni e accede al torneo, il quarto Slam in carriera, il terzo sulla terra di Parigi.

Per l’atleta pontino è stata decisiva la vittoria contro il finlandese Otto Virtanen, n. 156 al mondo, sul punteggio netto di 6-2, 6-2 in poco meno di un’ora di gioco. Una partita sempre sotto in controllo di Zeppieri. Lui lo ha annunciato sui suoi canali social scrivendo: “Retour dans le tableau principal de ROLAND-GARROS“. (La foto da Fb è di Loic Wacziak).