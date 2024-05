Unicef celebra a Latina i 50 anni, il capoluogo scelto per l’evento regionale

LATINA – Latina ospiterà le celebrazioni per il 50° anniversario di Unicef Italia. Il capoluogo pontino è stato infatti scelto come città ospitante dell’evento regionale del Lazio in programma il 31 maggio prossimo quando, dalle 9 alle 13, sarà inaugurata nel Museo Cambellotti la mostra fotografica dell’inviato e fotoreporter della Rai Gianmarco Sicuro dal titolo “Can you smile for me? L’infanzia sperduta” e a seguire la Marcia dei Diritti che vedrà impegnati circa 300 bambini delle scuole di Latina che si muoveranno da piazza San Marco a Piazza del Popolo dove si terranno laboratori ludico sportivi per bambini.

“Si tratta di scatti che ritraggono l’infanzia straziata, incontrata dal giornalista in vari paesi del mondo, donata all’UNICEF per sostenere i progetti a favore della sopravvivenza e dello sviluppo di bambini e adolescenti”, ha spiegato la presidente del comitato provinciale Michela Verga. Il focus principale riguarda Afghanistan e Ucraina.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Latina Matilde Celentano per la scelta di Latina come sede delle celebrazioni del cinquantennale

“Sarà una bellissima festa”, assicura la presidente Verga, sottolineando l’abbraccio corale dato da molto realtà associative di Latina

Chiunque può sostenere Unicef acquistando i suoi gadget che saranno in esposizione nei negozi del centro storico grazie alla collaborazione di Confesercenti o adottando una Pigotta, una delle bambole fatte a mano con lo scopo di raccogliere fondi per importanti cause che riguardano bambini di tutto il mondo.