Violenza sessuale su minore, un’altra vittima denuncia il prof di religione di Terracina

LATINA – Un nuovo provvedimento di arresto, dopo il primo arrivato in piena estate, ha raggiunto il professore di religione di Terracina accusato di abusi sessuali su minori. Dopo i primi casi emersi in un liceo di Latina, le indagini dirette dal tenente Monica Loforese (in foto) della Sezione Operativa della Compagnia carabinieri di Latina hanno portato infatti alla scoperta di un’altra vittima. Si tratta di un 14 enne nei confronti del quale l’ex diacono 49enne avrebbe commesso il reato di violenza sessuale aggravata.

I fatti precedono quelli emersi alla fine del 2022 nella scuola di Latina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il docente, ad aprile e giugno del 2018 in due diverse occasioni, approfittando del rapporto fiduciario instaurato con i genitori della vittima, rimasti soli ne aveva abusato sessualmente dopo aver stabilito contatti whatsapp e averne carpito la fiducia. Sulla chat è stata trovata traccia delle conversazioni a sfondo sessuale che sono intercorse tra i due. La giovane vittima, però, soltanto ora ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite.