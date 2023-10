A Sezze giornata Andos: “L’arte della cura, curare con l’arte”

SEZZE – Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, anche l’Andos di Sezze presieduto da Anna Maria De Renzi ha organizzato il suo speciale evento. La giornata dal titolo “L’ARTE della CURA … CURARE con L’ARTE” ha preso il via alle 10 da piazza Santa Maria per una visita al Museo diocesano di Arte Sacra, diretto da Don Massimiliano Di Pastina. A seguire visita nella Concattedrale Santa Maria Assunta e nella chiesa della Sacra Famiglia, presso il conservatorio Corradini. Il folto gruppo di partecipanti ha poi raggiunto la Sala d’Ercole (che la leggenda dice sia stato il fondatore di Setia) presso il Museo Archeologico, le chiese dei Santi Pietro e Paolo e di San Lorenzo presso l’omonima piazza, fino ad arrivare alla casa natale di San Carlo da Sezze. Durante il percorso per strade e vicoli, Francesco Vita, giovane studente, ha accompagnato i partecipanti con molti cenni storici e aneddoti legati a Sezze, alcuni tramandati oralmente, altri da documenti. Anche la dott.sa Arianna Bernasconi ha parlato dell’Accademia degli Abbozzati. Le opere d’arte sono tante ma anche i personaggi storici che hanno reso Sezze una città illustre nei secoli. Nella casa di San Carlo come nel museo diocesano a guidare la visita c’era Jessica Palombi Presidente del Centro Studi San Carlo. La mattinata di medicina al femminile, arte e storia è stata molto apprezzata dagli ospiti e soprattutto dalle donne dell’ANDOS, sia per la parte scientifico-culturale che conviviale.

A seguire il convegno sulla Breast Unit Aziendale diretta dal prof Fabio Ricci il quale insieme alla Presidente De Renzi ha portato i saluti di partecipazione della Direttrice Generale della ASL Dott.ssa Silvia Cavalli. Oltre a parlare di medicina, si è parlato di arte e miti antichi legati all’importanza del seno per ogni donna. Il Coordinatore Infermieristico Evangelista Fusco ha illustrato le varie discipline presenti nella Breast Unit e spiegato il prezioso lavoro di tutta l’equipe.

In apertura i saluti istituzionali del Consigliere Regionale Salvatore La Penna e della Consigliera Comunale Federica Pecorilli. Anche i rappresentanti pontini in Parlamento hanno inviato il loro saluto, il presidente della commissione Bilancio al Senato Nicola Calandrini, la Deputata Giovanna Miele, l’Eurodeputato Matteo Adinolfi – tutti e tre Componenti dell’Alleanza Europa Donna Parlamento – e il Consigliere Regionale Enrico Tiero.