Cisterna Volley, si avvicina la Superlega, il 22 ottobre il debutto in casa con Trento

CISTERNA – Cresce l’attesa a Cisterna per l’avvicinarsi del debutto stagionale del 22 ottobre, in casa, con i campioni d’Italia in carica di Trento! La squadra guidata da coach Guillermo Falasca è reduce dal quadrangolare di Corigliano – Rossano e si sta preparando per partecipare al torneo di Gubbio dal 14 al 15 ottobre. «In città cresce l’attesa e sono in molti a chiedermi con curiosità quando inizia il campionato, questo lo reputo un buon segno e vuol dire che stiamo lavorando nella giusta direzione – chiarisce Luigi Iazzetta, imprenditore e presidente del Cisterna Volley – l’attesa cresce anche per noi, devo ammetterlo. Mi aspetto di vedere tanto pubblico al palazzetto dello sport di Cisterna e sono sicuro che le persone del territorio vorranno vivere sempre più da dentro questa struttura: ci stiamo mettendo tanto impegno per far crescere questa società e far avvicinare le persone a questo sport, deve trainare il nostro territorio oltre i confini provinciali e regionali, lo sport deve essere un momento di unione e condivisione. Noi imprenditori, con il nostro attaccamento ai colori della città, con il nostro impegno stiamo portando Cisterna al di fuori della nostra realtà verso confini più ambiziosi, ci fa piacere pensare che oggi in giro per l’Italia si possa conoscere la nostra città, cosa che magari in passato non succedeva».

Intanto a Tokyo due giocatori del Cisterna Volley, il martello Pavle Peric e il centrale Aleksandar Nedeljkovic, sono impegnati con la Nazionale della Serbia al torneo di qualificazione olimpica: nel match giocato contro l’Egitto la formazione serba ha vinto 3-1, una vittoria importante che proietta la squadra di Peric e Nedeljkovic in alto in classifica, arrivata contro un avversario per nulla semplice visto che era riuscito a superare nettamente il Giappone padrone di casa. Nedeljkovic ha chiuso il match con 9 punti totalizzati, con una prestazione imponente a muro visto che in quattro set ha piazzato ben sette muri vincenti oltre al 100% in attacco. I prossimi impegni della Serbia a Tokyo saranno contro la Finlandia, poi la sfida contro i padroni di casa del Giappone (6 ottobre), quindi quella contro gli Stati Uniti d’America (7 ottobre) e la Slovenia (8 ottobre).

Intanto prosegue la campagna abbonamenti del Cisterna Volley, ogni mercoledì e venerdì, dalle 17:30 fino alle 18:30, presso il botteghino del palazzetto dello sport di Cisterna sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento riservando il proprio posto per la stagione di Superlega che sta per iniziare