Tour in provincia di Latina per Nicola Zingaretti. Sarà anche a Radio Immagine

LATINA – A meno di tre settimane dal voto, l’ex segretario del Partito Democratico già presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, torna in provincia di Latina domani, mercoledì 22 maggio.

Il candidato al Parlamento europeo nella circoscrizione Centro Italia, fortemente sostenuto dalla Federazione provinciale del PD di Latina e dal PD del Lazio, sarà impegnato in un tour di più tappe attraverso la provincia pontina per un confronto sui temi della campagna elettorale.

«Accompagneremo il deputato del PD in un ciclo di incontri che servirà a illustrare le proposte programmatiche del partito per le elezioni europee – spiega il segretario provinciale, Omar Sarubbo – e a raccontare l’Europa che vogliamo: più umana e sociale, concreta e vicina alle persone, verde e sostenibile, orientata a un futuro di sviluppo e cooperazione. Un’Europa che promuova la pace e difenda i diritti umiliati dai nazionalismi».

Il tour si aprirà alle 11.30 a Latina, in largo Jacopo Peri 12, presso il centro socioculturale Lestrella Pop, nato su iniziativa della CGIL Fillea nel quartiere Q4. «Zingaretti incontrerà il sindacato –

anticipa Sarubbo – e avrà l’occasione di conoscere questa bella esperienza di partecipazione, costruita come spazio per la comunità e presidio territoriale. Alle 13.30 sarà a Formia, presso la Terrazza La Quercia, in via Vitruvio 3, per incontrare i circoli e militanti del Partito Democratico del sud pontino. Tappa anche a Sezze, alle 18.00, per un comizio presso il Centro Sociale Calabresi.

La giornata si chiuderà alle 20.30 a Cisterna, all’Officina della brace, in via Latina 1, con l’incontro con i circoli del comprensorio Cisterna, Norma e Cori».

Nel corso della giornata il candidato PD incontrerà inoltre alcune aziende del territorio e la stampa locale per approfondimenti sul programma elettorale.

Alle 9,3o Zingaretti sarà nella sede di Radio Immagine per raccontare la sua idea di Europa.