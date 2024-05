Coppia di senzatetto aggredita in pieno centro a Latina

LATINA – Aggressione tra senza tetto nella serata di ieri in pieno centro a Latina. I fatti si sarebbero svolti davanti l’intendenza di Finanza, da tempo diventato accampamento per le persone senza fissa dimora. Secondo la ricostruzione un uomo si sarebbe avvicinato a una coppia che staziona lì da qualche tempo e avrebbe iniziato a urinare, quando gli è stato chiesto di allontanarsi ha iniziato ad aggredire e inseguire l’uomo fino quasi in piazza della Libertà dove lo ha colpito con la sedia di un bar. Sul posto la Volante della Polizia che hanno messo in fuga l’aggressore, fermato poco lontano dagli agenti con l’ausilio dello spray al peperoncino, per questo è stato accompagnato in ospedale. L’uomo rischia l’arresto per aver opposto resistenza agli agenti. La coppia di senza tetto è stata curata dai sanitari del 118.