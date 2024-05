Campionato Nazionale Agonisti Fesik 2024, Sakura Latina riesce a classificarsi tra le prime dieci società

LATINA – Si è da poco concluso il Campionato Nazionale della Fesik dedicato alle categorie di atleti con oltre 15 anni: tre giorni di gara all’interno del Palaterme di Montecatini dedicati alle specialità del Kata (Forma) e del Kumite (Combattimento), sia individuale che a squadra. Presenti 109 società provenienti da tutta Italia, con oltre mille iscrizioni individuali. E la Sakura di Latina riesce a classificarsi tra le prime dieci società sia nel kata che nel kumite, grazie alle prestazioni dei componenti dell’associazione.

Due i titoli di Campionessa Italiana: uno è andato alla Maestra Sabrina Tucci nel kata veterane, l’altro a Roberta Giorgi nel kata cinture colorate.

Da segnalare il consolidato livello tecnico raggiunto da Alessia Mandatori nel kata e da Marco Zingarelli nel kumite. Molto bene anche i fratelli Chillemi, Carlo e Irene, in entrambe le specialità.

Bissa il risultato dell’anno scorso con due titoli di vice-campionessa italiana (kata e kumite) Silvia De Angelis, così come Valentina Simula nel kata. Grande maturazione di Christian De Filippis, che ha tentato la sorte nella categoria cadetti, conquistano il podio in una categoria di atleti più grandi e quotati.

Di seguito il riassunto delle prestazioni degli atleti latinensi.

CAMPIONATO

🥇Sabrina Tucci, kata interstile veterani nere

🥇Roberta Giorgi, kata shotokan blu-marroni seniores

🥈Valentina Simula, kata interstile veterani nere

🥈Silvia De Angelis, kata shotokan blu-marroni seniores

🥈Marco Zingarelli, kumite juniores nere -80 kg

🥈Silvia De Angelis, kumite seniores colorate open

🥉Carlo Chillemi, kumite juniores nere -60 kg

🥉Francesca Mancini, kumite seniores colorate open

🥉Daniele Tintisona, kumite juniores colorate -65 kg

🥉Riccardo Lukic, kumite seniores nere +85 kg

🥉Alessia Mandatori, kata shotokan juniores nere

COPPA ITALIA

(Competizione riservata agli atleti che si fermano prima delle semifinali).

🥇Irene Chillemi, kumite cadetti -55 kg

🥈Davide Castaldi, kumite seniores -75 kg

🥈Alessia Mandatori, kata “all ages” shotokan

🥉Francesca Mancini, kata shotokan blu-marroni seniores

🥉Christian De Filippis, kumite cadetti colorate -55 kg

Hanno partecipato alla trasferta, in qualità di Ufficiale di Gara Roberto Boldrini, selezionato dal Comitato Fesik per l’importante appuntamento, così come il capitano della squadra, Roberto Coletti, elemento fondamentale del team Sakura, affiancato da Simone Tucci che ha esordito nella categoria Seniores con un eccellente Nijushiho. A seguire, meritevoli di menzione le cinture nere Gloria Gasparutti, Sara Sebastiani, Alessandro Di Stasio, così come le cinture colorate Matteo De Paola, Martina Coriddi, Greta Maria Fruttero, Francesca Florissi, Davide Foderaro e Francesco Iannaci.