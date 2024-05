Spari a Sezze, trovato e arrestato in Romania il 37enne che ferì una ragazza a Ferro di Cavallo

SEZZE – Era tornato a casa, in Romania, il 37enne che la sera del 28 aprile nella centralissima Ferro di Cavallo a Sezze ha sparato colpendo accidentalmente una ragazza di Roma che si trovava nella città lepina per trascorrere il sabato sera con il ragazzo e gli amici.

E’ stata la polizia romena, ieri, ad arrestare il ricercato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e per diversi furti aggravati commessi nei vari comuni dei Monti Lepini. Ma il 37enne è indagato anche per il ferimento della ventenne.

Immediatamente dopo i fatti, i carabinieri della Compagnia di Latina intervenuti dopo i fatti, avevano avviato le indagini mettendosi subito sulle sue tracce dopo averlo identificato grazie a testimoni, video e immagini della videosorveglianza.

Le ricerche, coordinate dalla Procura della Repubblica hanno poi consentito ai militari di appurare che l’uomo era fuggito in Romania proprio per evitare la cattura. Così, i carabinieri, dopo aver localizzato esattamente il luogo dove si nascondeva nel suo Paese, hanno informato la polizia locale che ha proceduto all’arresto.