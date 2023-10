Con un progetto di agricoltura sostenibile, l’imprenditrice di Pontinia Marzia Di Pastina sul podio europeo

LATINA – Una giovane imprenditrice di Pontinia ha vinto la VII edizione dell’Innovation Award for Women Farmers 2023 grazie ad un nuovo progetto di agricoltura sostenibile realizzato in provincia di Latina. A soli 33 anni, Marzia Di Pastina, socia amministrativa della San Lidano Cooperativa e Ceo dell’azienda agricola Lid.Mar., si è distinta tra le 40 finaliste provenienti da tutta Europa in una rassegna che celebra le doti, la visione e le capacità manageriali delle donne impegnate nel settore agricolo.

LA MOTIVAZIONE – Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato lunedì 9 ottobre a Bruxelles nella prestigiosa sede del comitato economico e sociale europeo, da Janusz Wojciechowski, commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, e da Peter Schmidt, presidente della sezione Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente del Comitato economico e sociale europeo, che hanno riconosciuto il talento e la dedizione nella missione green. “Una professionista italiana – si legge nelle motivazioni del premio – che ha integrato idee rivoluzionarie come l’aggiunta di sistemi di gestione integrata dei parassiti, la pratica della lavorazione minima e sistemi di microirrigazione nella sua azienda agricola per ottenere vantaggi in termini di sostenibilità”.

“Aver ottenuto questo premio in un concorso che vedeva protagoniste tante imprenditrici è motivo di grande soddisfazione – ha detto la Di Pastina – Dietro questo riconoscimento c’è tanto lavoro, ma soprattutto l’amore verso la famiglia e il territorio che ci ha visto nascere e crescere. Da custodire, da rispettare, per far sì che si possa sempre garantire il massimo della qualità e del benessere per i consumatori finali. Una gratificazione che mi spinge a fare sempre di più, un punto di partenza verso nuovi ambiziosi obiettivi che vedono la natura e le risorse umane al centro di tutto”.

IL PROGETTO DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE – Grazie all’esperienza maturata nell’azienda di famiglia, San Lidano Cooperativa, con funzioni di marketing strategico, tre anni fa Marzia Di Pastina ha deciso di creare un nuovo progetto di biodiversità nella propria azienda, Lid.Mar., con l’obiettivo di indirizzarla, mediante elevate tecnologie e le migliori pratiche, verso i nuovi obiettivi di sostenibilità. Un lavoro che sta dando i suoi frutti e che ha impressionato la giuria dell’Innovation Award for Women Farmers particolarmente attento a chi dimostra la capacità di promuovere, con strategie e soluzioni concrete, il concetto di rispetto dell’ambiente e della responsabilità sociale nel campo dell’agricoltura in tutta l’Unione Europea. Il progetto di comunicazione relativo al prestigioso concorso continentale è stato seguito dall’agenzia Mandarino di Latina.