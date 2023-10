Esce Relax e il tour di Calcutta è sold out

(foto da Instagram)

LATINA – Una sfilza di sold-out, dal primo concerto il 30 novembre al Pala Unical di Mantova, alla chiusura del 19 dicembre al Mediolanum Forum di Milano, Calcutta torna a cantare per il grande pubblico e annuncia il suo nuovo disco Relax (in uscita il 20 ottobre per Bombadischi). Edoardo D’Erme è riapparso sui social con una foto che riprende una seduta dal dentista, a cinque anni dall’ultimo album e dopo alcune collaborazioni felici, come quella per Mare di Guai di Ariete (Arianna Del Giaccio) scritta a sei mani con Dardust per il Festival di Sanremo.

Undici le date del Relax tour per attraversare l’Italia presentando le nuove canzoni e quelle inedite inserite nel disco, accanto ai pezzi cult: dopo Mantova, Firenze, Bologna, doppia data a Roma (Palazzo dello Sport) e poi bari, Napoli, per risalire a Padova,. Torino, e Milano (anche qui doppia data). Come detto, ovunque tutto esaurito, a riprova di quanto era atteso il ritorno del cantautore indie-pop di Latina. Relax dovrà reggere la fama degli apprezzatissimi Mainstream e Evergreen.