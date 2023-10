“Fondi in Rosa”, riuscitissima festa di sport all’insegna della Prevenzione

FONDI – Una bella giornata di sport all’insegna della prevenzione. La prima edizione del “Fondi in Rosa” ha rispettato tutte le premesse della vigilia animando il centro storico di Fondi e colorando di rosa la passione di oltre cinquecento partecipanti. Quasi la metà di questi, tra famiglie, nonni e bambini, ha preso parte oggi a una passeggiata di circa tre chilometri fortemente voluta dagli organizzatori dell’Asd Olimpia Lazio e dal comitato locale dell’Andos Odv, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno: l’obbiettivo, pienamente centrato, consisteva nel lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione per invitare tutti alla prevenzione e alla cura della malattia. In tal senso si spiega l’assegno simbolico di 1500 euro consegnato al termine ai rappresentanti del comitato e mirato a finanziare le prossime attività sul territorio. Non a caso alla prima società classificata, la Fondi Runners 2010, è andato uno speciale trofeo intitolato a Caterina De Filippis, la compianta fondatrice dell’Andos di Fondi. Dopo i padroni di casa, al traguardo con 32 atleti, si sono piazzate la Polisportiva Ciociara Antonio Fava (24) e la Poligolfo (23). Venendo alla gara, inserita tra le tappe del 31esimo Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”, il percorso di 8,6 km ha visto pienamente rispettati i pronostici, almeno in ambito maschile: il “solito” Diego Papoccia del Runners Team Ferentino si è imposto con un tempo di 29’48’’, davanti a Tommaso De Marchis della Podistica Avis Priverno (30’15’’) e Giuseppe Marandola della Pol. Fava (30’27’’). Hanno guadagnato un riconoscimento anche Claudio Moretti dell’Atletica Ceprano (30’59’’) e Enrico Gallucci della Castro Running (30’46’’). Tra le donne ha raggiunto per prima il traguardo di Corso Vittorio Emanuele III Francesca Sabatini dell’Atletica Ceprano (33’42’’), riuscita a precedere Roberta Andreoli della Podistica Priverno (35’14’’) e Paola Fiorini del Runners Team Ferentino (36’13’’). Sono andate a premio anche Wissia Rinaldi della Podistica Avis Priverno (37’21’’) e Cusangua Caisaletin della Running Evolution (37’30’’). La ricca cerimonia di premiazione, coordinata dal presidente dell’Olimpia Lazio Stefano Prota, ha visto la partecipazione del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e degli assessori Fabrizio Macaro, Stefania Stravato, Sonia Notarberardino e Santina Trani. Intervenuti anche i consiglieri comunali Franco Carnevale e Giulio Cesare Di Manno, premiato quest’ultimo per il suo coinvolgimento da podista e da organizzatore. Un riconoscimento è andato anche all’atleta ipovedente Giampiero Sacco, accompagnato da Attilio Pirandello. L’Olimpia Lazio ha dunque potuto festeggiare la perfetta riuscita dell’evento, con la promessa di una seconda edizione ancora più ambiziosa. Per il Comitato Territoriale Uisp di Latina è invece già tempo di pensare al prossimo appuntamento: domenica a Marina di Minturno si correrà il 14esimo “Memorial Don Luigi Marchetta”.