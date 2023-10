I ragazzi del Centro Diurno Le Tamerici di Latina a Palazzo Madama

LATINA – L’assessore ai servizi sociali del Comune di Latina Michele Nasso, questa mattina, ha accompagnato in Senato un gruppo di ragazzi utenti del centro diurno “Le Tamerici”. “Una visita istituzionale e al contempo una gita didattica per gli otto ragazzi, che insieme ad altrettanti assistenti e in compagnia dei dirigenti della cooperativa Osa, il direttore regionale Renzo Pirozzi e il direttore provinciale Piero Carluccio, hanno potuto apprendere sul campo il funzionamento di Palazzo Madama”, spiegano dal Comune.

“Abbiamo voluto offrire questa giornata di svago e formativa ai nostri ragazzi, una piccola delegazione, per renderli partecipi del funzionamento democratico delle nostre istituzioni. Seguiranno ulteriori iniziative di questo tipo per coinvolgere anche gli altri utenti dei centri diurni”, ha dichiarato l’assessore comunale al Welfare.

“E’ stato un evento bellissimo, il primo di una lunga serie. Mai prima di oggi il Comune di Latina ha intrapreso simili iniziative. I ragazzi sono rimasti molto contenti e hanno espresso il desiderio di visitare anche altre istituzioni. Ringrazio la cooperativa Osa, che gestisce i centri diurni del Comune di Latina, gli operatori della stessa coop e il senatore Nicola Calandrini che ci ha ospitati a Palazzo Madama”.