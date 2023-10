Il bilancio dell’operazione Alto Impatto in Q5 a Latina

LATINA – Questa mattina i Carabinieri del comando provinciale di Latina, hanno effettuato un’operazione ad Alto impatto finalizzata ad accrescere la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nel quartiere Q5 di Latina, grazie ad un approccio integrato di tutte le forze di polizia per fronteggiare le emergenze criminali in una determinata area geografica della città. Controllate 12 attività commerciali, di cui 6 segnalate alla autorità amministrativa per carenze igieniche sanitarie, mancanza di documento di valutazione rischi e, per una palestra la mancanza di certificazione sportiva non agonistica per atleti; controllati inoltre circa 50 veicoli per un totale di circa 100 soggetti.