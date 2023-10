Ictus ischemico, premio internazionale al Goretti. Il punto in un convegno

LATINA – L’ospedale Santa Maria Goretti si è fatto strada affermandosi nel trattamento dell’ictus ischemico che in Italia è la prima causa di morte e la seconda di disabilità, e grazie ai risultati ottenuti dai team che operano nella Rete Stroke aziendale, riceverà il premio “ESO – Angels Awards” come Centro Oro 2023, un riconoscimento internazionale dell’Organizzazione europea per l’Ictus che certifica il livello delle prestazioni assicurate ai pazienti. Il premio sarà consegnato all’ospedale di Latina giovedì 12 ottobre, dalla PHD Angels Consultan, dr.ssa Alessia Santori.

L’occasione è offerta dal convegno dal titolo “Ictus ischemico : guadagnare tempo per risparmiare neuroni” che si terrà a partire dalle 10 del 12 ottobre nell’Aula Magna della Palazzina Direzionale dell’ospedale Goretti in Via Scaravelli, aperto dai saluti della direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli. A fare il punto della situazione attuale in ambito provinciale, la relazione della dott.ssa Gabriella Monteforte, Responsabile della Uos Utn della Uoc di Medicina d’Urgenza diretta dal dottor Massimo Aiuti dove la Stroke Unit opera dal 2017. Nel corso della sua relazione l’esperta illustrerà “Il PDTA Aziendale – lo Stroke team e la Rete provinciale dell’Ictus”.

Dopo la consegna del Premio ESO – Angels Awards, si aprirà la Tavola Rotonda sul tema : “La terapia dell’Ictus ischemico acuto: guadagnare tempo per risparmiare neuroni” che sarà moderata dal Direttore Sanitario Aziendale della Asl di Latina Sergio Parrocchia.

GLI INTERVENTI

11.00 “Inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico”

dr. Michele Alessiani – UOC Neurologia DEA II Livello

11.20 “Strategie e procedure interventistiche”

dr. Giuseppe Pelle – UOC Radiodiagnostica e Interventistica DEA II Livello

11.40 “La presa in carico nel DEA dell’Ospedale Santa Maria Goretti”

dr.ssa Rita Dal Piaz – UOC PS/OBI Ospedale Santa Maria Goretti

12.00 “La gestione del paziente nel PS dell’Ospedale di Terracina”

dr.ssa Monica Iorio – UOC PS/OBI Ospedale di Terracina

12.20 “La gestione del paziente nel PS dell’Ospedale di Formia”

dr. Paolo Nucera UOC PS/Medicina d’Urgenza Ospedale di Formia

12.40 “Preparazione e somministrazione del farmaco trombolitico

e monitoraggio del paziente in PS”

dr.ssa Giorgia Lafavia – Coordinatrice PS Ospedale Santa Maria Goretti

13.00 Conclusion