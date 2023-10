Lavori sul Picco di Circe, sarà chiuso fino a gennaio 2024

SAN FEKLICE CIRCEO – Il sentiero n° 750 che porta al Picco di Circe, il più spettacolare (e difficile) del Promontorio del Circeo, spesso sottovalutato, resterà chiuso per qualche mese per consentire lavori di messa in sicurezza. L’interdizione al pubblico – si legge nell’ordinanza n°90 del 27-10-2023 a firma del responsabile dei settori Lavori Pubblici e Tecnologico – è in programma fino al 31 gennaio 2024. I lavori di ripristino della sentieristica nell’area si sono resi necessari anche per rendere i sentieri più accessibili e visibili.

“Il sentiero n°750 classificato per “escursionisti esperti”, è uno dei più utilizzati da visitatori ed escursionisti – ricordano dal Comune – . Talvolta, ciò avviene anche in maniera non consona al contesto, come testimoniato dalle numerose richieste di aiuto pervenute alle forze dell’ordine e ai soccorritori nel corso degli ultimi anni. Proprio per questo motivo, si è resa necessaria l’adozione, anche durante l’estate appena trascorsa, di ordinanze contingibili e urgenti che ne limitassero la fruizione, consentendola solamente con l’accompagnamento di guide esperte, così da tutelare la pubblica incolumità e ridurre il rischio d’incidenti. Alla luce anche delle condizioni della sentieristica, è stata altresì riscontrata la necessità di intervenire con dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dei percorsi, con un investimento economico di 28.614 euro complessivi”.

Per raggiungere il Picco di Circeo occorrono 4 ore 30 minuti di cammino per un totale di 6,6 km in un’area a tratti impervia. Il sentiero, che è sconsigliato a chi soffre di vertigini, collega San Felice Circeo a Torre Paola seguendo l’intero crinale.

L’area tornerà a essere fruibile non appena terminati gli interventi.