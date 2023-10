Lenola, mamma riccia fa la tana ai suoi piccoli in un materasso abbandonato nel bosco

LENOLA – Una giornata speciale quella di domenica a Lenola per l’associazione Plastic Free. Con la raccolta del 1° ottobre, nell’ambito della campagna nazionale Sea & Rivers, è stata infatti ufficializzata la nascita del gruppo locale guidato dal guardaboschi Francesco Giulietta, e il battesimo è stato “premiato” da una singolare esperienza fatta da bambini e adulti che hanno preso parte alle attività di raccolta dei rifiuti.

Partiti da Via San Martino, i volontari hanno infatti trovato un materasso abbandonato nel bosco, ormai parzialmente coperto da muschio e foglie, quasi mimetizzato, e quando lo hanno sollevato per portarlo via si sono accorti che un riccio femmina aveva partorito i suoi piccoli sotto il rifiuto ingombrante, usando come fondo per proteggere i piccoli anche della plastica.

Lo racconta Adriano Salvatori referente di Sabaudia e veterano di Plastic Free, che domenica ha accompagnato la prima uscita dei nuovi volontari: “I bambini erano estasiati, ma anche per gli adulti è stato bellissimo. I più piccoli si sono poi dati da fare per costruire una nuova tana fatta di foglie e bonificata dalla plastica”. Positivo anche il bilancio della due giorni in tutti i comuni partecipanti.

La campagna autunnale di Plastic Free ha coinvolto sei comuni pontini. Raccolte tonnellate di rifiuti tra Sabaudia, Latina, Maenza, Pontinia, Fondi e Lenola.