Lo Stroke Team del Goretti diventa d’oro, passi in avanti nel trattamento dell’ictus

LATINA – Sono circa 600 i pazienti con ictus trattati al Goretti e nelle altre strutture ospedaliere della provincia di Latina dal 2017, anno in cui la Asl ha attivato la cosiddetta Stroke Unit, ad oggi. Anni in cui si sono ridotti i tempi di intervento, si è aggiunta la possibilità di eseguire entrambi i trattamenti previsti e dunque sia la trombolisi (un farmaco) sia la trombectomia (un intervento di radiologia interventistica), in cui il buon esito dei trattamenti è stato certificato da un numero consistente (la maggioranza) di pazienti che non hanno riportato disabilità gravi (l’ictus è la seconda causa di disabilità in Italia) ed è scesa la mortalità registrata a 30 giorni.

Tutti parametri che hanno consentito all’ospedale Santa Maria Goretti di ottenere la certificazione di Centro Gold 2023 conferita questa mattina nell’aula magna della palazzina direzionale dell’ospedale, alla direttrice generale Silvia Cavalli e alla direttrice facente funzioni della Uoc di Medicina D’urgenza e Utn, Gabriella Monteforte a nome di tutti gli operatori degli stroke team che a vari livelli e nelle varie fasi intervengono.

“Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi perché è particolarmente rilevante e che ha richiesto un lavoro di più anni da parte di più equipe, perché al pari della rete dell’infarto, si è riusciti a creare una rete dell’ictus che comincia dai pronto soccorso, e poi dal 2020 quando al Goretti è stata attivata l’Utn e una neuroradiologia interventistica con le trombectomie meccaniche. Quest’attività coinvolge tanti professionisti che fanno parte di un team multidisciplinare diretto dalla Medicina D’Urgenza”, ha spiega la Dg Cavalli.

Ad illustrare il Pdta, il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, prima studiato e tarato sulla realtà locale, e che ha poi portato alla costituzione dello Stroke Team della Asl di Latina, è stata la dottoressa Monteforte. “Dello Stroke Team – ha spiegato – fanno parte medici, infermieri tecnici delle unità di pronto soccorso (di Latina, Terracina, Fondi e Formia), di neurologia, di medicina d’urgenza, radiologia diagnostica e radiologia interventistica, la rianimazione. E al gruppo che agisce in urgenza si aggiungono altre figure professionali che intervengono nella fase di ricovero del paziente”. La dottoressa Monteforte ha anche sottolineato come la rete territoriale attivata consenta oggi a tutti i residenti sul territorio di essere curati anche se si trovano lontani da Latina.

“Per noi è molto importante poter dare questo riconoscimento che è il primo livello di certificazione (ci sono anche Platino e Diamante), perché certifica che l’ospedale è in grado di trattare il paziente in maniera adeguata. Naturalmente questo è anche uno stimolo a fare di più e meglio per raggiungere i successivi livelli ed erogare prestazioni sempre migliori “, ha detto consegnando il riconoscimento la PHD Angels Consultan, dr.ssa Alessia Santori referente per il centro Italia.