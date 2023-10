Mini concerto sul tetto della Rai per Calcutta

LATINA – Si scalda Calcutta in vista del Relax Tour (tutto esaurito) e canta in un concerto sui tetti annunciato al volo sui social. A sorpresa sul tetto della sede di Radio Rai in via Asiago 10, con uno schermo in strada nel quartiere Prati di Roma, fa cantare passanti e appassionati. Il live – qui nel video di La7 – è durato circa 40 minuti ed è cominciato sulle note del pezzo-lancio del nuovo album Relax , `Due minuti´, uscito il 20 ottobre e in rotazione anche su Radio Immagine. L’esibizione del cantautore di Latina Edoardo D’Erme, per tutti solo Calcutta, è stata ripresa da 11 telecamere e da un drone. Farà parte di un programma in onda il 3 novembre (alle 21), `Radio2 live, secret show´ che sarà presentato da Gino Castaldo e si potrà seguire anche in visual sul canale 202 del digitale terrestre.