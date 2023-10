Nastro Rosa, presentazione a Cisterna per la campagna 2023 della Lilt

LATINA – “Solamente costruendo una fitta rete sinergica contro il cancro al seno si potranno ottenere risultati sempre più importanti, facendo salire la percentuale delle guarigioni”. E’ il messaggio carico di speranza emerso dalla mattinata di presentazione della Campagna Nastro Rosa della Lilt provinciale, tenutasi sabato 7 ottobre a Cisterna di Latina. “Prevenzione e ricorso alle Breast Unit per le donne che si ammalano. Diagnosi precoce, ottenuta grazie agli screening istituzionali, unita ai sani e corretti stili di vita può, infatti, salvare la vita”, hanno detto gli intervenuti: oltre alla LILT provinciale, la Asl, la Breast Unit aziendale che si trova al Goretti, l’Università Sapienza, i sindaci. La presidente della LILT provinciale di Latina, Nicoletta D’Erme, ha annunciato le nuove strategie di crescita dell’associazione che, oltre a prevedere l’apertura di nuove sedi in punti chiave del territorio, a cominciare dalla stessa Cisterna, promuove collaborazioni e progetti mirati. Un mese in cui l’importanza della prevenzione è sottolineata anche dalle luci rosa che illuminato torri civiche e monumenti.

“Se è vero che un solo colibrì non può spegnere un incendio, riuscendo a portare nel becco solo una goccia d’acqua, tanti colibrì possono sicuramente fare di più e raggiungere risultati sempre più importanti”, ha detto Stefano Mattioli, amministratore delegato della Gelit, società Benefit che con la Lilt ha di recente instaurato un proficuo rapporto di collaborazione destinata a crescere nel tempo. “L’unità – ha sottolineato la professoressa Antonella Calogero, direttore del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università Sapienza di Roma-Polo Pontino – è la strada maestra da perseguire per vincere, la forza per integrare ricerca e risultati. L’Università mira alla formazione di medici che sappiano guardare in maniera diversa al futuro, senza dimenticare il passato ma riuscendo a guardare chi hanno di fronte per comprendere la totalità degli interventi da mettere in atto per migliorare salute e qualità della vita”. “Del resto – come ha ricordato il chirurgo senologo Fabio Ricci – l’Università è parte integrante della Breast Unit che dirigo e che, con nuovi farmaci e migliori tecnologie, prende in carico le pazienti puntando alla qualità e all’umanizzazione delle cure per accogliere, ascoltare, capire la donna affetta da tumore che diventa parte attiva del percorso dalle tenebre della malattia alla luce della guarigione. Le Breast Unit aumentano la sopravvivenza delle donne abbattendo squilibri territoriali ed eliminando disuguaglianze sociali, diffondendo la cultura della prevenzione e raccomandando l’adesione agli screening istituzionali per una diagnosi più precoce possibile. Il responsabile clinico della Breast Unit, Ricci ha inoltre ricordato che il 13 Ottobre ci sarà la Terza Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico (TSM). Una Campagna di Europa Donna Italia (EDI) chiamata “Una Volta Per tutte”, patrocinata dal Ministero della Salute e Pubblicità Progresso.

OTTOBRE ROSA – Nel mese di ottobre grazie a Ottobre Rosa si amplia la possibilità di fare esami di prevenzione nelle strutture pubbliche. Oltre ai programmi di screening organizzati per i tumori della cervice uterina e del colon retto, offerti gratuitamente tutto l’anno alla popolazione avente diritto, la Regione offre alle donne del Lazio di età compresa tra i 50 e i 74 anni dei percorsi organizzati per la diagnosi precoce del tumore alla mammella e la presa in carico delle donne risultate positive alla mammografia di screening fino all’eventuale trattamento chirurgico. In occasione di “Ottobre Rosa” viene ampliata l’offerta di una mammografia di screening alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni, presso le strutture regionali che organizzeranno le sedute di screening straordinarie.

Le donne in fascia d’età 45-49 anni potranno prenotare l’esame attraverso il ReCup, rivolgendosi al numero telefonico 06.164161840, che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30; il sabato dalle 7.30 alle 13.00. Per le donne in questa fascia di età è prevista l’esenzione sia per la mammografia “D01 – campagna di screening regionale” sia per gli eventuali esami di approfondimento “D05”, grazie alla prescrizione valida al momento della prenotazione rilasciata da un medico di medicina generale o da uno specialista del Sistema sanitario regionale.