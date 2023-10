Partita del cuore a Latina, consiglieri e assessori in campo al Francioni. Il mister è De Amicis

LATINA – Consiglieri comunali di Latina e assessori in campo al Francioni per la partita del cuore che si svolgerà lunedì 16 ottobre 2023. La squadra di calcio affronterà la vincente del torneo organizzato nell’ambito della XXIV edizione dell’International Circus Festival of Italy in corso a Latina.

Lo stadio Francioni aprirà le porte alle ore 11, per la sfida internazionale di sei squadre circensi, al termine della quale, intorno alle 13, avrà inizio la partita di calcio a 8 Comune-Circo. Si tratta di una Partita del Cuore. “Gli spettatori potranno contribuire con un’offerta volontaria solidale, da devolvere in beneficenza”, spiega l’allenatore degli amministratori comunali, il consigliere Enzo De Amicis.

Tre assessori e 12 consiglieri si sono resi disponibili alla missione. Gianluca Di Cocco, assessore con delega alla Marina, si è proposto per il numero 1, quello da portiere. In lizza, per gli altri ruoli, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino, i consiglieri Damiano Coletta, il “pibe de oro” della possibile formazione, Leonardo Majocchi, Mario Faticoni, Giuseppe Coriddi, Claudio Di Matteo, Mauro Anzalone, Roberto Belvisi, Fausto Furlanetto, Maurizio Galardo, Alessandro Porzi, Vincenzo Valletta e il presidente dell’assise civica Raimondo Tiero.

Ieri sera, il mister De Amicis ha sottoposto i calciatori ad un “durissimo” allenamento presso la Samagor, mantenendo segreta la formazione che manderà in campo contro la squadra vincente del torneo circense. Intanto per tutti i calciatori “volontari” è già disponibile la maglia neroazzurra con lo stemma del Comune di Latina.

“Lo spirito di questa iniziativa – ha spiegato l’assessore allo Sport Chiarato, assente giustificato all’allenamento di ieri sera per una trasferta nel Salernitano – è quello di fare squadra attorno ai colori della nostra città. Sarà per noi un orgoglio indossare la maglia del Latina, anche e soprattutto per una causa benefica. La destinazione delle offerte, da devolvere in beneficenza, sarà decisa nelle prossime ore. Siamo certi che il nostro mister, professionista affermato in ambito sanitario, saprà trovare la giusta sintesi tra i bisogni della nostra comunità, confrontandosi anche con il nostro sindaco Matilde Celentano e con l’assessorato ai servizi sociali, rappresentato da Michele Nasso”.

Il campo del Francioni sarà appositamente allestito per la partita di calcio a 8, utilizzando metà area. E se il fischio di inizio partita sarà quello del cittadino di Latina Claudio Gavillucci, ex arbitro internazionale, non è escluso che la prima cittadina Celentano, che già si è dichiarata tifosa del Latina Calcio, possa tirare il calcio di inizio partita.