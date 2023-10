Renata Malinconico presenta a Latina “Non credo in niente”

LATINA – Squarci di vita di ragazzi in una commedia generazionale drammatica. E’ “Non credo in niente” opera prima di Alessandro Marzullo, protagonista l’attrice di Latina Renata Malinconico davanti alla macchina da presa con Demetra Bellina, Giuseppe Cristiano, Mario Russo, Lorenzo Lazzarini, Gabriel Montesi, Antonio Orlando, Jun Ichikawa. Il film sarà proiettato martedì 24 ottobre alle 21 al cinema Corso di Latina e accanto al regista, al produttore e al cast, a dare il benvenuto al pubblico ci sarà anche l’artista pontina.

“Un film coraggioso che è stato selezionato alla Mostra del nuovo Cinema di Pesaro, legato al nostro territorio dalla presenza di Renata Malinconico. Il film ha già una sua tournee in giro per l’Italia, e ha un buon riscontro di pubblico e Latina ci sembrava una tappa imprescindibile – spiega il registra di Latina Renato Chiocca che cura l’organizzazione dell’evento – L’idea è quella di promuovere non soltanto il cinema dei grandi autori, ma anche di film indipendenti che possono trovare nel pubblico di Latina che possono trovare un’opportunità sia per il pubblico di Latina sia per la stessa città che si trova inserita in una circuitazione non solo provinciale, ma anche dal punto di vista dei festival, interessante per la critica e anche per la qualità dei film proposti”.

Ambientato nella Roma di oggi, il film racconta le vite di un gruppo di ragazzi trentenni che non si aspettano già più nulla di bello dalla vita: una donna che ambisce a diventare artista ma che in realtà fa la hostess; un ragazzo che vorrebbe fare l’attore, ma che nel frattempo si rifugia nel sesso occasionale; e due giovani musicisti, che per vivere lavorano in nero in un ristorante.

La prevendita dei biglietti da mercoledì 18 ottobre al Corso. La serata sarà presentata da Renato Chiocca.