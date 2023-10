Tornano il 14 e 15 ottobre la giornate Fai di autunno

LATINA – Tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 la Delegazione FAI di Latina, con il Gruppo Fai Giovani di Latina, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio di Frosinone e Latina, apre al pubblico tre bellissimi luoghi siti nel comune di Cisterna:

– Palazzo Caetani di Cisterna con la sala Zuccari ed il museo del Buttero;

– il sito archeologico di Tres Tabernae, appena ripristinato nello splendore dei suoi mosaici, grazie ai restauri della Soprintendenza (durante le visite saranno presenti le restauratrici che descriveranno il lavoro svolto in questi anni e le tecniche adottate)

-Torrecchia Vecchia monumento naturale dalla eccezionale bellezza (le visite in questo luogo sono riservate solo agli iscritti al FAI e possibili nella sola giornata di domenica).

Il 13 ottobre alle ore 16, inoltre, si terrà il concerto di inaugurazione del rinnovato sito archeologico di Tres Tabernae, in collaborazione con il Campus Internazionale di musica, con accesso fino ad esaurimento posti.

“Rinnoviamo l’invito a cogliere questa occasione per conoscere e apprezzare, in maniera nuova e spesso unica, alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio – afferma Gilda Iadicicco, presiedente della Delegazione FAI di Latina – Ringraziamo in particolare il Comune di Cisterna, il dott. Francesco Di Mario, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, e il proprietario di Torrecchia Vecchia, dott. Revelli, che hanno accolto con grande piacere questa iniziativa. Uno speciale grazie va a tutti i nostri volontari, che sono l’anima del FAI, e gli studenti Apprendisti Ciceroni, insieme ai loro docenti. Siamo certi di poter offrire un’altra bellissima opportunità di godere delle bellezze storiche e paesaggistiche del nostro territorio”.

A guidare i visitatori durante le due Giornate ci saranno gli studenti di alcuni istituti pontini, Apprendisti Ciceroni che forniranno informazioni storiche e artistiche sui due siti anche in lingua inglese e francese. Gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa sono:

– Liceo classico Dante Alighieri di Latina;

– Liceo linguistico Manzoni di Latina;

– Liceo Massimiliano Ramadù di Cisterna;

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI

I tre siti saranno visitabili dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,30 L’accesso è ad offerta a partire da 3 euro e si consiglia di effettuare la visita con scarpe comode. A disposizione anche un percorso per persone con disabilità. Per raggiungere il sito di Tres Tabernae è consigliato l’uso della navetta da Cisterna. Le partenze sono ogni mezz’ora dalla stazione ferroviaria di Cisterna, a partire dalle ore 9,30. In ognuno dei siti ci saranno i banchi FAI a disposizione per ogni informazione. In occasione di Ottobre del FAI, a chi si iscriverà per la prima volta al FAI – sia online che

presso i luoghi aperti – sarà dedicata una agevolazione di 10€ in meno su ogni tipologia di quota.

Le Giornate FAI d’Autunno sono l’evento principale della grande campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, promossa dalla Fondazione a sostegno del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese. A partire dal 2023, infatti, ottobre sarà per il FAI e i suoi iscritti “il mese del patrimonio”. Che è di tutti, e verso cui tutti hanno una responsabilità. Non a caso, lo slogan di Ottobre del FAI è “FAI la tua parte”: perché il destino dell’Italia è nelle nostre mani, e tutti possiamo esserne protagonisti.