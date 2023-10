Visitare il Giardino di Ninfa ripassando Italo Calvino

LATINA – “La fantasia è un posto dove ci piove dentro” è il titolo delle visite animate che la Fondazione Roffredo Caetani organizza per domenica 22 ottobre nella “Giornata europea dei parchi letterari”, dedicate a Italo Calvino nei 100 anni dalla nascita. Il titolo è infatti contenuto nelle sue “Lezioni Americane”. L’iniziativa è stata organizzata nel Giardino di Ninfa con il Teatro Fellini Pontinia e il Parco Letterario Marguerite Chapin e i luoghi dei Caetani, uno spettacolo curato e diretto da Clemente Pernarella con Alessandra Gigli, Salvatore Palombi, Giada Prandi e Andrei Cuciuc

I visitatori che entreranno nel Giardino di Ninfa dalle ore 10 alle ore 12.30 – si legge in una nota della Fondazione – saranno accompagnati in un percorso “animato”, una “passeggiata” per incontrare i personaggi e le pagine dello scrittore che più risultano consonanti al tema del rapporto tra uomo ed elemento naturale. Il tragitto, sviluppato in “stazioni”, restituisce uno spettacolo in formula itinerante dove il percorso botanico/naturalistico è contrappuntato dagli interventi performativi. Passando dai materiali delle “Lezioni Americane”, alle “Fiabe Italiane” tradotte e riscritte, alle pagine di alcuni degli scritti più celebri, “Palomar” e “Le città invisibili” tenendo presente sempre le cinque celebri lezioni che Calvino avrebbe dovuto tenere nel 1985 ad Harvard su invito dell’ateneo statunitense. La prematura scomparsa dell’autore non permise la realizzazione del progetto ma a noi rimangono gli scritti pubblicati postumi. “Cinque valori o qualità o specificità della letteratura” così scrive Calvino. Cinque qualità che toccano la letteratura, l’arte in generale e in fondo la vita di tutti noi: Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità.

Costo: incluso nel percorso di visita, prenotazioni sul sito www.giardinodininfa.eu