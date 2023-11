A Terracina un festival al Foro Emiliano

TERRACINA – La Via Appia da Regina Viarum diventa anche Regina del Teatro. Succede a Terracina dove a partire da aprile del 2024, e fino a settembre, sono in programma dieci appuntamenti tra teatro, musica e spettacoli dal vivo che avranno come scenario il Foro Emiliano, la via Appia che lo attraversa, e appunto, il maestoso Teatro. Il Comune di Terracina ha infatti ottenuto un finanziamento della Regione Lazio con il progetto “Regina Theatri”, festival delle arti performative, ideato per promuovere e valorizzare attraverso le performances dal vivo il nostro patrimonio immenso e unico nel suo genere.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 27 aprile 2024 con lo spettacolo dal vivo in piazza Municipio ‘I digiuni di Caterina da Siena’ scritto da Dacia Maraini, mentre l’ultimo evento, uno spettacolo che recupera i suoni della memoria lungo il percorso della via Francigena, si terrà sabato 7 settembre 2024 con una performance musicale e un’installazione video sempre in Piazza Municipio. Un lungo percorso di eventi che passa anche attraverso i Capricci di Paganini che risuoneranno sul Foro con il violinista Vincenzo Bolognese, i canti ‘infernali’ di Dante Alighieri e poi il suono del pianista Francesco Taskayali.

«Un calendario di eventi importanti perché valorizzano il nostro immenso patrimonio, che costituisce sicuramente un palcoscenico straordinario tra il Foro Emiliano, la via Appia e il Teatro Romano, guardando il Tempio di Giove. Appuntamenti a partire dal mese di aprile perché questi eventi devono animare la nostra Città in ogni periodo dell’anno», ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Alessandra Feudi.

«È questa la strada che vogliamo percorrere e su cui continuiamo a lavorare: valorizzare le ricchezze del nostro territorio anche attraverso eventi che vanno dalla musica alle rappresentazioni dal vivo, e permettere così a tutti di conoscere e di vivere sempre tutti».