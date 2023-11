Accordo Governo Regione: in arrivo 100 milioni per la Bretella. Altri fondi per ferrovie e Mof

LAZIO – Accordo storico tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che hanno sottoscritto un accordo cruciale per lo sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la Regione Lazio. L’accordo, il quarto di questo genere firmato dal governo, è il più cospicuo finanziariamente, ammontando a 1,2 miliardi di euro, di cui 192 milioni sono stati già assegnati come anticipo nel 2021. Considerando anche le quote di cofinanziamento, l’investimento totale per il territorio del Lazio si aggira attorno ai 2,2 miliardi di euro.

Il focus principale dell’accordo è il potenziamento delle reti di trasporto e delle infrastrutture, con particolare attenzione alla rete ferroviaria e per la bretella Cisterna – Valmontone (per cui arriveranno circa 100 milioni). Fndi arriveranno anche per il Mof.

Meloni ha sottolineato che tutte le province beneficeranno di questo accordo, mentre Rocca ha commentato che questo momento è storico non solo per gli ingenti finanziamenti, ma anche perché un presidente del Consiglio non visitava la regione da 22 anni.

La firma dell’accordo è stata accompagnata dall’annuncio di una cabina di regia presieduta personalmente da Rocca, che si occuperà del monitoraggio costante dei fondi e del Pnrr.

“L’accordo rappresenta un passo significativo per il potenziamento infrastrutturale e lo sviluppo del Lazio, con un’impressionante iniezione di finanziamenti destinati a progetti chiave nelle linee ferroviarie, mobilità, infrastrutture, ambiente e urbanizzazione”.