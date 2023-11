Al via la settimana di prevenzione contro l’Hiv-Aids: test e consulenza al Goretti e al check point di Latina

LATINA – Ha preso il via oggi, in vista della Giornata Internazionale per la lotta all’Hiv-Aids che ricorre il 1° dicembre, la Testing Week, settimana di prevenzione e consulenza che a Latina si svolge contemporaneamente all’ospedale Santa Maria Goretti e al check point di Via Legnano.

Il titolo delle iniziative di quest’anno è “Illuminiamo la notte”.

“Un modo di vedere la problematica da una prospettiva diversa: dobbiamo non difenderci dalle situazioni, ma illuminarle, conoscerle aumentare la consapevolezza per renderle sicure – sottolinea la professoressa Miriam Lichtner che dirige la Uoc di Malattie Infettive dell’ospedale di Latina – I dati di Latina ci parlano di un aumento delle nuove diagnosi soprattutto tra chi non ritiene di essere a rischio, ma visto che i rapporti sessuali fanno parte della vita delle persone, allora tutti sono potenzialmente a rischio. Questa è la prima illuminazione. Un altro punto su cui bisogna fare luce – aggiunge l’infettivologa – è far conoscere tutti gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione per evitare il contagio: una serie di metodi innovativi da una parte riescono a rendere le persone che vivono con Hiv non contagiose e quindi a bloccare le altre infenzioni e dall’altra con una terapia preventiva che noi chiamiamo Prep a proteggere chi non è ancora infetto”.

La mattina in ospedale e il pomeriggio nella sede di Via Legnano si possono eseguire test gratuiti, fare domande e scogliere i dubbi sulle malattie sessualmente trasmesse, anche Sifilide e Epatite C.

Il 1° dicembre, poi, quando saranno resi noti i dati ufficiali di Latina, in ospedale il test sarà offerto a tutti i pazienti ricoverati o in pronto soccorso che lo vogliano. Per la giornata anche Il Museo si Illumina, con l’iniziativa in programma al MUG Museo Giannini dove si terrà a partire dalle 17,30 un evento musicale con esperti e artisti sul tema della prevenzione e lungo la Via dei Pub dalla 22 con il check point mobile.

L’INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA LICHTNER