Basket, la Benacquista vince il ricorso: vinta la partita contro Monferrato

LATINA – Finalmente un sorriso nella tormentata stagione della Benacquista Assicurazioni Latina in serie A2. I nerazzurri si erano visti annullare l’unica vittoria centrata finora in campionato, contro la Novipiù Monferrato, lo scorso 12 novembre. Il Giudice sportivo non aveva convalidato l’86-71 per i pontini tramutandolo in un 20-0 per gli avversari, a causa della lista incompleta di atleti nel referto. Il club ha presentato ricorso attraverso l’avvocato Matteo Sperduti e oggi la Corte Sportiva d’appello ha accolto le varie argomentazioni omologando il risultato del campo.