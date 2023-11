Botte e minacce per avere soldi dal padre, in manette un 34enne di Aprilia

APRILIA – Botte, minacce e insulti per avere soldi. In manette è finito un 34enne di Aprilia arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti del padre. E’ stato proprio l’uomo, dopo l’ennesima aggressione, a denunciare tutto ai militari, raccontando il quadro di vessazioni, minacce e continue pressioni psicologiche messe in atto dal figlio, tossicodipendente, per riuscire a farsi consegnare i soldi. Il 34enne è stato arrestato ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.