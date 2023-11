Emergenza freddo, in allestimento la struttura temporanea di Latina. Celentano e Nasso: “Pronta fra pochi giorni”

LATINA – E’ in allestimento accanto allo stadio Francioni di Latina la struttura che ospiterà i senzatetto nel periodo invernale fino a marzo se il tempo non farà sorprese. La Croce Rossa di Latina ha fornito il prefabbricato che è arrivato ieri da Salerno ed è già montato. Mancano gli interni, e il sistema di riscaldamento. Poi, una volta pronta, il servizio sarà affidato alla cooperativa Astrolabio che si occuperà dell’accoglienza e della gestione dei senzatetto.

Nel primo pomeriggio di oggi, per verificare da vicino lo stato dei lavori, sono arrivati la sindaca di Latina Matilde Celentano, l’assessore ai servizi sociali Michel Nasso, il presidente della commissione al ramo Nicola Catani e il presidente di Croce Rossa Latina, Giancarlo Rufo.

“Abbiamo voluto accorciare ulteriormente i tempi quest’anno per aprire questo servizio che ospiterà circa 50 persone, nel giro di pochi giorni sarà pronta e funzionante”, ha detto la prima cittadina.

POVERTA’ IN AUMENTO – Preoccupazione per l’aumento esponenziale delle povertà che anche a Latina ha portato molte persone a vivere per strada, è stato sottolineato dall’assessore Nasso che ha indicato anche la strada di una struttura non emergenziale che il Comune vuole reperire in modo da garantire assistenza non solo in inverno, ma anche in estate, nelle giornate di caldo rovente. Sale anche il numero delle persone in emergenza abitativa che da diciannove nuclei familiari è arrivata a cento.

“Abbiamo persone in povertà assoluta e in emergenza freddo in tutta la città, sotto i portici, negli scantinati e se i posti di questa struttura non dovessero bastare, siamo pronti a usare la tensostruttura che si trova a fianco (il Palaceci) coprendo il parquet e sistemando altri letti”, ha detto l’assessore Nasso.

La Croce Rossa si è messa a disposizione con i suoi volontari professionisti per realizzare la struttura al più presto: “Una volta pronta e funzionante – spiega Giancarlo Rufo presidente del Comitato provinciale – faremo un passo indietro, restando comunque a disposizione se sopraggiungessero altre eventuali esigenze”.