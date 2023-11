FdI Latina: Calandrini eletto coordinatore per acclamazione

LATINA – Il Senatore Nicola Calandrini è stato confermato alla guida del movimento provinciale di Fratelli d’Italia, eletto per acclamazione coordinatore provinciale del partito con un lungo l’applauso sabato sera, dopo una prolungata discussione interna tra le centinaia di tesserati che hanno riempito il Teatro D’Annunzio per il congresso provinciale. Era l’unico candidato.

In attesa della proclamazione degli eletti che nel coordinamento provinciale lo affiancheranno alla guida del partito, Calandrini ha espresso la sua soddisfazione: “Sono orgoglioso di lavorare al servizio di un partito al quale sono legato fin dalla sua fondazione, in piena continuità con la mia gestione precedente di segretario provinciale – ha spiegato Calandrini – Sono presidente di questa federazione dal 2013, eravamo in pochi a credere in Fratelli d’Italia e in Giorgia Meloni che ha voluto un partito nuovo ma forte delle sue radici e della sua storia. Insieme abbiamo lavorato e raggiunto risultati entusiasmanti. Ricordo ancora l’1.9% raccolto alle elezioni del 2013, la voglia di continuare a lavorare consapevoli di poter fare qualcosa di grande, in cui in pochi credevano. Oggi abbiamo la responsabilità di essere il primo partito della Nazione e della provincia. Sentiamo il peso di avere sulle spalle le sorti di questo territorio ed è per questo che ci stiamo sempre più strutturando, anche attraverso i congressi: per dare le risposte che i cittadini aspettano. Siamo concentrati su questo e nello stesso consapevoli che ci aspettano importanti banchi di prova – ha concluso il Senatore – come le elezioni provinciali: sono elezioni, speriamo ancora per poco, che non coinvolgeranno i cittadini ma vogliamo riconfermarci primo partito, come accaduto per l’elezione del Consiglio delle Autonomie Locali”.