Furto con strappo alla Stazione di Monte San Biagio, fermato un 30enne

MONTE SAN BIAGIO – Ieri sera su un treno della tratta Roma Napoli si è verificato un furto con strappo alla fermata di Monte San Biagio: uno straniero ha strappato dalle mani ad un ragazzo di Formia un Iphone 14, dandosi alla fuga. La vittima ha subito allertato i carabinieri e in pochi minuti è accorsa sul posto una pattuglia della Compagnia di Terracina: i militari hanno rintracciato e arrestato il responsabile, un 30enne nigeriano residente a Formia, trovandolo ancora in possesso del cellulare rubato. L’uomo è stato processato per direttissima questa mattina: il giudice ha convalidato l’arresto ma si è riservato di esprimersi sull’adozione di una misura cautelare.