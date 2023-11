ICAR è concessionaria ufficiale EVO per la Provincia di Latina

LATINA – Trova spazio nel salone di Via Ignazio Silone, angolo via Piave, il nuovo brand EVO, marchio nato nel 2020 come costola della DR, la casa fondata nel 2006 da Massimo Di Risio a Macchia d’Isernia, con modelli che rispetto a quelli marchiati DR si distinguono ancora di più per il prezzo contenuto.

Le vetture benzina, gpl e diesel hanno tutte allestimenti full optional di serie e la garanzia estendibile a 5 anni. Oltre la vendita l’ICAR garantisce per le nuove autovetture servizi di assistenza post vendita e accessori ricambi. Disponibili per il test drive in concessionaria le nuove Evo3, Evo5 e Pick up.

“Il nuovo marchio permette di rispondere ai bisogni di una fascia di clientela, sia aziende che privati che ricercano qualità a basso costo”, commentano dalla storica concessionaria.