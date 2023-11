Il dormitorio invernale di Cisterna nell’area ex Nalco

CISTERNA DI LATINA – Con l’arrivo dell’inverno riapre il dormitorio per i senzatetto di Cisterna e del Distretto sociosanitario LT1. È stata firmata oggi l’ordinanza ma per l’attivazione serviranno ancora alcuni giorni. Previsto anche il potenziamento del primo soccorso sociale per Cisterna.

La decisione è stata assunta dall’amministrazione comunale di Cisterna vista la discesa delle temperature che sta accompagnando la fine di novembre con l’obiettivo di “dare un sostegno alle persone senza fissa dimora in condizione di grave marginalità e in stato di bisogno presenti oltre che sul territorio comunale anche in quelli di Aprilia, Cori, Rocca Massima (che fanno parte del Distretto sociosanitario LT1). Saranno i locali ex Nalco in Via delle Province, prima adibiti ad alloggi per l’università, ad ospitare il dormitorio.

Il centro di accoglienza notturno provvisorio e temporaneo con funzioni di dormitorio conterà otto posti letto, più altri due disponibili per particolari emergenze, e sarà attivo fino al 31 marzo 2024, prorogabile in caso di eventi meteo avversi, finanziato con fondi comunali, oltre ad una partecipazione distrettuale.