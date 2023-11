Il Fellini di Pontinia riparte da Ascanio Celestini

PONTINIA – Partirà lunedì la stagione 2023/24 del Teatro Fellini di Pontinia e lo farà con un grande della scena: Ascanio Celestini e il suo Rumba, uno spettacolo dall’eloquente sottotitolo “L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”.

Uno spettacolo incentrato sulla figura del frate di Assisi: dai natali francesi alla passione per la letteratura cavalleresca, dalla guerra alla galera, da muratore a santo che ricostruisce la Chiesa di Dio in Terra. “L’intento del racconto, però – sottolinea il direttore artistico del Fellini, Clemente Pernarella – non è affatto agiografico, ma si presenta piuttosto come l’inizio di una riflessione, che parla al nostro presente e ponendosi delle domande”.

Insomma l’attore si chiede: «Perché Francesco ci affascina ancora dopo otto secoli? E dove lo troveremmo oggi? Tra i barboni che chiedono l’elemosina nel parcheggio di un supermercato? Tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino della logistica?» Ponendosi queste domande, nei panni del personaggio-narratore, Ascanio Celestini racconta il Francesco di oggi, che trova i propri personaggi in strada, tra le case popolari, tra coloro che, oggi come ieri, nessuno vede.

Lo spettacolo apre anche la quinta stagione del Fellini che si svolge sotto la direzione artistica di Clemente Pernarella che traccia un bilancio tutto positivo.