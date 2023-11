Il Latina Calcio 1932 riceve il Crotone al Francioni

LATINA – Il Latina Calcio sarà di scena alle 18.30 di sabato 4 novembre al Francioni per la 12esima giornata del campionato di serie C. Avversario dei nerazzurri il quotato Crotone allenato da Lamberto Zauli, ex compagno di squadra di mister Di Donato ai tempi del Palermo: “Lamberto è stata la mia forza da giocatore, c’era solo da copiare. Poi è una grande persona e un grande allenatore”, assicura il tecnico del Latina nella presentazione del match che si è tenuta nella Sala Stampa Amodio dello stadio di Latina dove ha rimarcato: “Stiamo giocando un buon campionato, i ragazzi credono in quello che stanno facendo. L’unico neo è che dobbiamo cercare di essere più cinici alcune volte”.

Per riscattare la sconfitta di Castellammare l’undici pontino tenterà il tutto per tutto ma dovrà fare a meno del mediano Biagi: in settimana ha riportato la frattura all’omero e ieri è stato operato al Goretti di Latina. “Ci vorranno due mesi perché possa tornare in campo”, ha detto Di Donato.

LA LISTA DEI CONVOCATI