Il Latina Calcio 1932 vince a Foggia 2-1. Di Donato: “Campo fortunato”

LATINA – Il Latina Calcio 1932 vince a Foggia per 2-1 la 15° giornata del campionato di serie C e porta a casa i tre punti. Davanti a quasi cinquemila spettatori allo stadio Zaccheria dove sono arrivati quarantasette supporter pontini, i nerazzurri hanno giocato bene e con sicurezza senza lasciarsi mai demordere. In vantaggio con Del Sole sono stati, poi agganciati dal goal di Salines, i nerazzurri si sono presi il match con il goal di Mastroianni. Ora sono quinti in classifica. Soddisfatto mister Daniele Di Donato: “Questo campo mi porta bene, in tre anni di fila nove punti. Partita difficile contro una squadra che gioca bene al calcio, sapevamo che dovevamo fare una partita importante e il risultato è strameritato”.

IL TABELLINO Foggia 1 – 2 Latina Calcio 1932

Foggia (3-5-2): Nobile, Garattoni, Martini, Peralta (77’ Embalo), Riccardi D., Fiorini (46’ Tonin), Frigerio (77’ Rossi), Vezzoni (90’ Pazienza), Salines, Carillo, Tounkara A disposizione: Cucchietti, De Simone, Agnelli, Odjer, Papazov, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Cardinali, Di Livio, Cittadino, Mastroianni (90’+3’ Fella), Riccardi A., De Santis, Marino, Crecco (26’ Ercolano), Del Sole (74’ Jallow), Cortinovis, Paganini (74’ Serbouti). A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Fella, Gallo, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

Assistenti: Matteo Taverna di Bergamo e Daniele Sbardella di Belluno.

Quarto Ufficiale: Loris Graziano di Rossano.

Marcatori: 40’ Del Sole (L), 65’ Salines (F), 81’ Mastroianni (L)

Ammoniti: 42’ Peralta (F), 45’ De Santis (L), 59’ Tonin (F), 62’ Del Sole (L), 73’ Mastroianni (L), 85’ Tounkara (F), 86’ Vezzoni (F), 90’+7’ Salinas (F)

Espulsi: 90’+6’ Tounkara (F)

Recuperi: 4’ pt. 4’ st.

Angoli: Foggia 7 Latina Calcio 1932 6

Note: Spettatori totali 4158 di cui 47 ospiti.