In adozione a Latina Eros, il cane buono

LATINA – Si chiama EROS e la sua storia è quella di tanti altri cani abbandonati che ora sperano in un’adozione. “L’ennesimo cane nero. L’ennesima taglia media. L’ennesimo cane adulto (giovane si, 2 anni, ma comunque non cucciolo). Sappiamo già come andrà: poche condivisioni, nessuna richiesta. Lo sappiamo ma dobbiamo tentare, per Eros”, scrive l’associazione Amici del Cane di Latina ODV che lancia l’appello descrivendo il carattere del cane: “E’ gioioso, dolcissimo, socievole ed estroverso con tutti. Accetta volentieri coccole da chiunque. È buono anche con tutti i simili. Eros vuole bene a tutti, non si ferma alle apparenze. Eros è così, non ha pregiudizi”.

Per informazioni sull’adozione inviare un sms whatsapp al 3203864421 con una breve presentazione.