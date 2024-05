Torna a Latina il concorso letterario Storie di Città

LATINA – Storie di Città, concorso letterario per racconti brevi organizzato dall’associazione Quartieri Connessi, torna con alcune importanti novità. Dopo il successo della prima edizione riservata ai quartieri Nuova Latina e Nascosa (ex Q4 e Q5), conclusasi con la pubblicazione, nel 2023, di un’antologia di quattordici racconti, questa seconda edizione è dedicata all’intera città, dalla periferia al centro.

«Convinti come siamo che è proprio attraverso le storie che si costruisce l’identità di una comunità, la sua proiezione verso una idea di futuro, abbiamo deciso di proseguire questa bella esperienza e di proporre una formula nuova, più inclusiva e partecipata, estendendo il concorso a tutta la città di Latina» dichiara Francesca Suale, ideatrice del concorso e consigliera del direttivo dell’associazione Quartieri Connessi – Storie di Città non offre agli autori solo l’occasione di essere pubblicati in un’antologia di racconti ambientati nella nostra città – dando così l’opportunità di esprimere il proprio talento di scrittori e al contempo di contribuire a diffondere il piacere della lettura –, perché la nostra idea è quella di favorire, a partire dai racconti pubblicati, l’avvio di un percorso di altri eventi culturali. Ed è per questo che ci siamo voluti avvalere della collaborazione del collettivo di promozione culturale NUR – Luce sulle idee e di Edizioni Botteghe Invisibili, cui è assegnato il compito di pubblicare l’antologia di questa nuova edizione del concorso».

CHE COSA E’ NUR – Luce sulle idee è un collettivo di promozione culturale cui partecipano – con il supporto di professionalità anche più prettamente “tecniche” – artisti, scrittori, divulgatori, per l’ideazione e la realizzazione di eventi di promozione delle varie forme d’arte. Proprio nell’ambito del collettivo è sorto il progetto editoriale Edizioni Botteghe Invisibili, grazie alla collaborazione essenziale della nota omonima compagnia teatrale, che, presente sulla scena dal 2006, ha scelto di mettere a disposizione, anche in questa forma, la sua esperienza nella pratica, nella diffusione e nella promozione della cultura.

«Ciò che ci preme – aggiunge Gioconda Bartolotta, ideatrice del collettivo NUR – Luce sulle idee nonché responsabile e curatrice editoriale di Edizioni Botteghe Invisibili – è dare continuità all’esperienza del concorso, consentendo, d’accordo con gli autori, una fruizione in forme differenti dei racconti, che potrebbero così “vivere” ad esempio anche nel teatro, nella realizzazione di contenuti da destinare alla produzione audiovisiva o in altre forme che meglio restituiscano natura e contenuto delle storie narrate. L’autore, dunque, e il suo lavoro come “motore” di espressione artistica».

Non solo narrativa dunque, ma eventi originali sempre in divenire. Molto conterà la partecipazione di chi, amante della scrittura e con una bella storia da raccontare, vorrà cimentarsi e vivere un’esperienza molto diversa da quella del classico concorso letterario.

Regolamento e scheda di iscrizione alla seconda edizione del concorso Storie di Città possono essere scaricati scansionando il QR Code e sono disponibili anche su https://bottegheinvisibili.com/edizioni

L’iscrizione al concorso deve essere effettuata entro il 30 giugno 2024.