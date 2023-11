Inaugurata la sede ristrutturata dell’Ail Latina, Forzan: “Una storia lunga trent’anni”

LATINA – L’Ail di Latina ha inaugurato martedì 14 novembre la sua sede ristrutturata in via Tanaro 27 nel corso di un evento aperto alla città che ha visto la presenza di autorità, soci e sostenitori dell’attivissima sezione pontina dell’ Associazione italiana per la lotta alle leucemie, linfomi e mielomi Odv, presente anche all’interno del Santa Maria Goretti dove svolge a titolo volontaristico un ruolo prezioso di supporto.

Durante il suo breve discorso, alla presenza del presidente nazionale dell’Ail Giuseppe Toro, il presidente provinciale di Latina, Paolo Forzan ha ricordato le finalità e le attività svolte sul territorio dove è presente da più di trent’anni, ha illustrato i numerosi progetti in programma e ha ringraziato tutti coloro che, con la partecipazione diretta, come soci, volontari e fornitori, o indirettamente con donazioni o utilizzando per i propri eventi i gadget che l’Associazione mette a disposizione, permettono di finanziare ricerca, progetti e strumenti per l’assistenza medica e logistica dei malati ematologici della provincia di Latina.

Ha preso poi la parola, il professor Alessandro Pulsoni, direttore della Uoc di Ematologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ringraziando la sezione di Latina “per l’aiuto che quotidianamente offre a tutto il reparto sia a livello logistico con i nostri volontari, sia a livello economico”. Il presidente Nazionale Giuseppe Toro ha ribadito quanto sia importante la presenza sul territorio e l’importanza dei progetti che Ail Latina Odv finanzia e continua a sostenere. Ha poi lanciato la tre giorni Stelle di Natale AIL che si terrà in 4500 piazze italiane e anche in provincia di Latina, dando appuntamento a venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023.

All’inaugurazione hanno preso parte anche il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, l’ assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, soci e i volontari dell’Associazione, rappresentanti del mondo sanitario e farmaceutico, sponsor e collaboratori delle iniziative di raccolta fondi della provincia.

“Il piccolo rinfresco offerto – spiega Forzan – ha dato modo ai presenti di apprezzare la nuova sede e di interloquire tra loro, scambiando opinioni e idee per una futura collaborazione con l’Ail di Latina ancor più fattiva e utile”.