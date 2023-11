Indebita percezione del reddito di cittadinanza, denunciato un uomo a Sezze

SEZZE – I Carabinieri di Sezze con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno denunciato un cittadino rumeno, gravato da precedenti di polizia, per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Era sprovvisto del requisito della residenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni, necessario per la percezione del citato sostegno. Gli esiti dei controlli sono stati comunicati all’Autorità giudiziaria e all’Inps per l’interruzione dell’elargizione del beneficio ed il recupero delle somme indebitamente percepite.