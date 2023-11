Intitolato allo scrittore Antonio Pennacchi il tratto di Via del Lido che porta a Capoportiere

LATINA – Sarà intitolato allo scrittore Antonio Pennacchi un tratto di Via del Lido. La proposta, lanciata dalla sindaca Matilde Celentano nei mesi scorsi ha ottenuto prima l’approvazione unanime della commissione Urbanistica riunitasi il 30 ottobre 2023 e l’autorizzazione in deroga alla Prefettura di Latina non essendo ancora trascorsi dieci anni dalla morte avvenuta il 3 agosto 2021, all’età di 71 anni. Oggi è arrivato il sì unanime del Consiglio comunale.

L’autore di “Canale Mussolini”, vincitore del Premio Strega, sarà ricordato dunque con il lungo viale che dalla rotonda Rossella Angelico (all’incrocio con Via Nascosa) porta a Capoportiere dove fra l’altro il volto di Pennacchi è ritratto su una panchina con l’immancabile berretto.

Nel corso del suo intervento, l’assessore Di Cocco ha anche spiegato le motivazioni alla base del deliberato, sottolineando il valore culturale dell’opera di Antonio Pennacchi, riconosciuto anche a livello internazionale. “La produzione letteraria di Pennacchi, vincitore di tantissimi premi – ha affermato Di Cocco – è sempre stata incentrata su storie e fatti riguardanti il territorio pontino, facendo conoscere la nostra città in tutto il paese e anche all’Estero dove le sue opere sono state tradotte e pubblicate. Un uomo che non aveva mai smesso di combattere per l’eguaglianza di tutti gli esseri umani, fondamentale in tutte le sue opere e contro l’ingiustizia che lo faceva arrabbiare anche a 70 anni”.

“L’intitolazione a Pennacchi di una strada importante, come quella che proietta la città al mare, è un atto dovuto, alla memoria del nostro concittadino di alto spessore culturale – ha dichiarato la sindaca Celentano – Via del Lido, dalla rotonda Rossella Angelico (ragazza di Latina vittima di femminicidio) a Capoportiere, può rappresentare per chi la percorre un orizzonte aperto, conferendo un senso di libertà. Quella libertà di pensiero e di parola che ha sempre contraddistinto Antonio Pennacchi, prima ancora di diventare una celebrità letteraria.Oggi qui in Consiglio comunale – ha concluso la Celentano – con quest’intitolazione rendiamo omaggio a Pennacchi, alla sua persona, alla sua genialità, alla sua franchezza, al suo spessore letterario, al suo raccontare Latina e i Borghi nel loro contesto sociale, dalla sua visione di comunità. Grazie a tutti per la condivisione di questa proposta deliberativa”.

La cerimonia di intitolazione allo scrittore del tratto di via del Lido, che sarà denominato viale Antonio Pennacchi, avrà luogo il prossimo 18 Dicembre, in occasione del Natale di Latina.