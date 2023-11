Ivan Simeone nuovo coordinatore della Confesercenti della provincia di Latina

LATINA – Ivan Simeone è il nuovo Coordinatore provinciale della Confesercenti della provincia di Latina, l’associazione di categoria che rappresenta a livello nazionale oltre 350mila PMI del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria.

“L’azione di sviluppo della rappresentanza delle attività commerciali e delle piccole imprese locali –puntualizza Ivan Simeone- verterà su tre linee di intervento: la costituzione capillare di Sportelli locali di assistenza alle imprese, una rappresentanza delle esigenze del mondo produttivo verso le istituzioni locali ed una puntuale formazione dei Quadri dirigenti dell’Associazione che guardi ad un modello associativo leggero e altamente professionale”.

Ivan Simeone ha alle spalle una lunga esperienza nel mondo della rappresentanza delle imprese e con consolidate esperienze nel mondo della bilateralità e della consulenza alle attività produttive locali, in particolare per l’accompagnamento al credito agevolato. Tutor di Microcredito. Già Dirigente di Associazioni datoriali, ha ricoperto numerosi ruoli in Enti bilaterali, Patronati nazionali e in Camera di Commercio. Si è formato nell’associazionismo cattolico romano.

La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi dal Presidente regionale Confesercenti del Lazio Valter Giammaria e dal Direttore regionale Cosimo Peduto. Presente la Presidente provinciale Susanna Gloria. In questi giorni si sta definendo lo Staff operativo della Confesercenti provinciale.