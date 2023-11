Karate, buoni piazzamenti al campionato europeo per l’asd Sport per Tutti

SERMONETA – L’asd Sport per tutti Sermoneta è volata in Francia ad Antibes per affrontare la XIII WUKF European Karate Championships ovvero il campionato Europeo di Karate, dove hanno preso parte 1972 atleti, 60 coach certificati, 25 nazioni, 70 arbitri. Il Maestro 5° Dan Nicola Marone, per il secondo anno consecutivo, grazie ai podi ottenuti al campionato italiano, si è trovato in pochissimo tempo a preparare e affrontare una competizione Internazionale sia come coach che come atleta.

L’associazione sermonetana è stata inserita in un team creato da Eik (Ente Italia Karate) con il sostegno del presidente Sigismondo Esposito e il presidente di Etsia (Education Through Sport Instructors Association) Giovanni Cordiali.

In Francia sono scesi sul tatami Alessio Aceto, Andrea Bartoccini, Filippo Bartoccini e Valentina Conio, che hanno ottenuto ottimi piazzamenti individuali. La squadra con il kata sincronizzato ha portato a casa un 5° posto. Mentre per il kumite hanno gareggiato come professionisti, senza spaventarsi dell’altissimo livello degli avversari, ma non sono riusciti a passare il terzo girone.

Il presidente Cordiali ha voluto premiare gli atleti partecipanti con una medaglia di partecipazione e con un diploma internazionale “Title Etsia Athlete Gold”.

“Non portare una medaglia a casa non significa che non si è stati bravi, l’importante è aver trovato il coraggio di mettersi in gioco”, ha detto il maestro Marone agli atleti, e ha ringraziato i genitori, Opes Latina, Eik ed Etsia oltre all’amministrazione comunale di Sermoneta “che ci supporta cercando di diffondere lo sport sul territorio pontino”.