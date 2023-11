Alto Impatto, nuova operazione in Q4 e Q5

LATINA – Posti di controllo a pettine hanno consentito di identificare nel pomeriggio di oggi 179 persone, oltre trenta delle quali con precedenti con la giustizia, e di controllare 152 veicoli. E’ l’operazione Alto Impatto coordinata dalla Questura di Latina e realizzata in collaborazione con carabinieri e guardia di finanza. “Si è trattato di un nuovo servizio interforze realizzato anche sulla base di una crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini”, spiegano dalla sede di Corso della Repubblica.

Le attività si sono concentrate nei quartieri Q4 e Q5. nell’ambito delle attività di controllo degli stranieri presenti sul territorio per 10 persone è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio in quanto irregolari. In quattro esercizi commerciali sono emerse irregolarità. Sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari, alla ricerca di armi e/o droga, controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari, e sono state elevate 12 contestazioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada e due sequestri amministrativi dei veicoli.

“L’ operazione – si legge in una nota della Questura di Latina – in piena sinergia con le diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate dalla Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo”.