Latina, approvato il nuovo regolamento Dehors

LATINA – E’ stato approvato in commissione Attività Produttive il nuovo regolamento dehors. “Nella riunione di oggi della commissione Attività Produttive è stato approvato all’unanimità il nuovo regolamento dehors. Il lavoro svolto è stato complesso – ha detto il presidente di commissione Dino Iavarone – in quanto ha coinvolto, oltre agli uffici del SUAP, quello delle entrate, i settori ambiente, mobilità e la Polizia Municipale, ognuno per la propria parte di competenza. Come parte politica nelle scorse sedute abbiamo ascoltato i suggerimenti degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, per arrivare ad un documento ampiamente condiviso e che vada incontro alle esigenze di tutti”.

Le principali novità:

– Durata della concessione è stata portata da 2 a 3 anni;

– La richiesta di rinnovo, in assenza di modifiche, potrà essere fatta tramite autocertificazione, direttamente dal titolare (non c’è più bisogno di rifare tutta la pratica e non c’è bisogno di affidarsi ad un tecnico);

– l’altezza degli elementi di delimitazione del dehors sono stati alzati da 1 metro a 1,5 metri;

– nel caso di cambio gestione dell’attività commerciale, c’è la possibilità di subentrare nella concessione in essere per il dehors;

– è stata eliminata la polizza fideiussoria nel caso di occupazione suolo pubblico per tavoli e sedie;

– reintrodotto il deposito cauzionale, a causa dei troppi casi di mancata rimozione a seguito di cessazione attività da parte degli esercenti;

– prevista l’esposizione di una targhetta recante gli estremi dell’autorizzazione per facilitare le operazioni di verifica da parte degli organi preposti (municipale e responsabili dogre);

– introdotta la possibilità di utilizzare aree verdi non piantumate previa istruttoria degli uffici competenti.