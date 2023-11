Festa dell’Albero, presi in consegna cento alberi e arbusti donati dai carabinieri Forestali, saranno piantumati a Latina

LATINA – Latina si prepara a celebrare la Festa Nazionale degli Alberi e Festa dell’Albero che ricorre il 21 novembre. Lo farà con una serie di iniziative promosse dal Progetto Mediazione Sociale del Comune di Latina e realizzate nei parchi cittadini da martedì a sabato della prossima settimana. Saranno messi a dimora circa cento, tra alberi e arbusti appartenenti alla flora mediterranea.

E proprio ieri, un gruppo di cittadini attivi, con i responsabili della coop Il Quadrifoglio che gestisce il progetto Mediazione Sociale e con l’assistenza dei giardinieri comunali, sono andati a Sabaudia, nel vivaio Pantaleone dei carabinieri per la Tutela della Biodiversità di Fogliano per prendere in consegna le piante. Poi, il 21, giorno della ricorrenza ufficiale, prenderanno il via le piantumazioni.

“Le iniziative – spiega il responsabile del Patto di Collaborazione Gli Alberi di Nascosa, Bruno Fontanarosa – si terranno in diversi punti della città, cominciando con la prima, martedì 21 novembre, nella scuola De Amicis del quartiere Nicolosi. Si proseguirà poi giovedì 23 a Latina Scalo con piantumazioni al Monumento ai Caduti e al Centro Minori di Via della Stazione e il giorno successivo in Parco Susetta Guerrini con il Patto di collaborazione Gli Alberi di Nascosa, l’associazione Quartieri Connessi, con gli alunni dell’Ic Don Milani e tutti i cittadini che vorranno esserci. A seguire, sabato 25 saremo in Parco San Marco per piantare circa 25 piante e anche qui parteciperanno tantissimi cittadini perché l’area verde è molto frequentata e c’è anche lì un Patto di Collaborazione. Da dire – conclude – anche che siamo riusciti a coinvolgere anche due vivai di Latina, il Paradise e i Giardini di Marzo che hanno donato 200 crisantemi che metteremo a dimora in questi giorni. Poi, i cittadini dovranno curare queste piante, che per attecchire hanno bisogno di almeno tre anni”.

L’invito è quello di partecipare, aderendo o formando un Patto di Collaborazione che prevede la sottoscrizione di un impegno preciso con il Comune. L’Ente autorizza così il cittadino a intervenire sul bene pubblico e il cittadino ha il vantaggio di essere assicurato durante questo suo impegno per la comunità.

IL RACCONTO di Bruno Fontanarosa

La festa nazionale è stata istituita nel 2011, con la Legge n.10 del Ministero dell’Ambiente, con l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.